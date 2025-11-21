7

Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й

Польский фигурист Самойлов победил на Кубке Варшавы.

Польский фигурист Владимир Самойлов победил на Кубке Варшавы.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Мужчины

Итоговое положение

1. Владимир Самойлов (Польша) – 240,83

2. Лукас Бричги (Швейцария) – 229,73

3. Сами Амми (Франция) – 222,77

4. Генрих Гартунг (Германия) – 203,45

5. Иван Шмуратко (Украина) – 201,76

6. Тамир Куперман (Израиль) – 200,10

7. Эан Вайлер (Швейцария) – 199,45

8. Якуб Лофек (Польша) – 199,35

9. Уэсли Чу (Канада) – 198,51

10. Ландри Ле Ме (Франция) – 193,64

Произвольная программа

1. Владимир Самойлов (Польша) – 155,75

2. Лукас Бричги (Швейцария) – 146,97

3. Сами Амми (Франция) – 146,90

4. Генрих Гартунг (Германия) – 137,30

5. Якуб Лофек (Польша) – 137,17

6. Эан Вайлер (Швейцария) – 136,39

7. Уэсли Чу (Канада) – 134,76

8. Артур Смагулов (Казахстан) – 130,96

9. Ландри Ле Ме (Франция) – 129,77

10. Тамир Куперман (Израиль) – 126,96

Короткая программа

1. Владимир Самойлов (Польша) – 85,08

2. Лукас Бричги (Швейцария) – 82,76

3. Иван Шмуратко (Украина) – 76,44

4. Сами Амми (Франция) – 75,87

5. Тамир Куперман (Израиль) – 73,14

6. Корнел Витковский (Польша) – 67,89

7. Диас Жиренбаев (Казахстан) – 66,70

8. Генрих Гартунг (Германия) – 66,15

9. Ландри Ле Ме (Франция) – 63,87

10. Уэсли Чу (Канада) – 63,75

Полные результаты здесь.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
