Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
Польский фигурист Владимир Самойлов победил на Кубке Варшавы.
Варшава, Польша
Мужчины
Итоговое положение
1. Владимир Самойлов (Польша) – 240,83
2. Лукас Бричги (Швейцария) – 229,73
3. Сами Амми (Франция) – 222,77
4. Генрих Гартунг (Германия) – 203,45
5. Иван Шмуратко (Украина) – 201,76
6. Тамир Куперман (Израиль) – 200,10
7. Эан Вайлер (Швейцария) – 199,45
8. Якуб Лофек (Польша) – 199,35
9. Уэсли Чу (Канада) – 198,51
10. Ландри Ле Ме (Франция) – 193,64
Произвольная программа
1. Владимир Самойлов (Польша) – 155,75
2. Лукас Бричги (Швейцария) – 146,97
3. Сами Амми (Франция) – 146,90
4. Генрих Гартунг (Германия) – 137,30
5. Якуб Лофек (Польша) – 137,17
6. Эан Вайлер (Швейцария) – 136,39
7. Уэсли Чу (Канада) – 134,76
8. Артур Смагулов (Казахстан) – 130,96
9. Ландри Ле Ме (Франция) – 129,77
10. Тамир Куперман (Израиль) – 126,96
Короткая программа
1. Владимир Самойлов (Польша) – 85,08
2. Лукас Бричги (Швейцария) – 82,76
3. Иван Шмуратко (Украина) – 76,44
4. Сами Амми (Франция) – 75,87
5. Тамир Куперман (Израиль) – 73,14
6. Корнел Витковский (Польша) – 67,89
7. Диас Жиренбаев (Казахстан) – 66,70
8. Генрих Гартунг (Германия) – 66,15
9. Ландри Ле Ме (Франция) – 63,87
10. Уэсли Чу (Канада) – 63,75
