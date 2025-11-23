Матвей Янченков: «Мы сегодня были сильнее. Самая жара будет на чемпионате России»

Янченков: сегодня были сильнее. Самая жара будет на чемпионате России.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков поделились эмоциями после победы на этапе Гран-при России в Омске.

— Это ваша главная победа в карьере?

Чикмарева: Нет, однозначно.

Янченков: Мы просто сегодня были сильнее. Самая жара будет на чемпионате России. Если будем чисто катать на чемпионате России, все так же сделается за нас. Просто надо катать чисто — это правильная фраза.

— Как будете отмечать?

Янченков: Чай попью с шоколадкой.

— Ехали на контроле?

Чикмарева: Скорее, получала удовольствие. Контроль был первые четыре элемента, потом была уверена во всем остальном контенте.

Янченков: Был уверен в контенте, но контролировал дыхание. Это очень важно.

— Что ощутили в конце проката?

Чикмарева: Это как выдохнуть. Ты откатал, думаешь, что все позади. Все сделал хорошо. Это мой любимый момент в соревнованиях.