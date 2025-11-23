Матвей Янченков: «Мы сегодня были сильнее. Самая жара будет на чемпионате России»
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков поделились эмоциями после победы на этапе Гран-при России в Омске.
— Это ваша главная победа в карьере?
Чикмарева: Нет, однозначно.
Янченков: Мы просто сегодня были сильнее. Самая жара будет на чемпионате России. Если будем чисто катать на чемпионате России, все так же сделается за нас. Просто надо катать чисто — это правильная фраза.
— Как будете отмечать?
Янченков: Чай попью с шоколадкой.
— Ехали на контроле?
Чикмарева: Скорее, получала удовольствие. Контроль был первые четыре элемента, потом была уверена во всем остальном контенте.
Янченков: Был уверен в контенте, но контролировал дыхание. Это очень важно.
— Что ощутили в конце проката?
Чикмарева: Это как выдохнуть. Ты откатал, думаешь, что все позади. Все сделал хорошо. Это мой любимый момент в соревнованиях.