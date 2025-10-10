1

Мемориал Панина. Муравьева, Садкова, Двоеглазова, Фролова, Гущина, Важнова выступят с короткими программами

Муравьева, Садкова, Двоеглазова покажут короткие программы на Мемориале Панина.

Мемориал Николая Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Женщины

Короткая программа

Начало – 13:30 по московскому времени (11 октября), прямая трансляция«Студия-38».

Участницы

Софья Муравьева

Анна Фролова

Софья Важнова

Ксения Гущина

Алиса Двоеглазова

Людмила Фурсова

Дарья Садкова

Арина Кшецкая

Дарья Третьякова

Арина Мариничева

Полина Свириденко

Мария Елисова

Елизавета Киселева

Мария Красноженова

Арина Кудлай

Виктория Нестерова

Валерия Овчинникова

Мария Пулина

Виктория Федянина

Александра Чаткина

Полный список – здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта спортсменок станет известен позднее.

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
61сегодня, 16:30
