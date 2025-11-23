Мария Захарова выступит в шоу Bol on Ice в Италии

Российская фигуристка Мария Захарова примет участие в шоу в ледовом шоу в Италии.

Мария Захарова станет участнице ледового шоу Bol on Ice в Италии.

Об этом сообщил журналист Владислав Жуков.

Шоу пройдет в Болонье 10 января. Ранее сообщалось, что в нем также примут участие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Василиса Кагановская и Максим Некрасов.