Мемориал Панина. КМС. Петрова, Сарычева, Сарафанова, Шарапова, Лисс, Юрова, Диана Мильто представят короткие программы
9 октября юниорки покажут короткие программы на мемориале Панина-Коломенкина.
Юниорки
Короткая программа
Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Марина Сарычева
2. Агата Морозова
4. Кира Гудаева
Вторая разминка
6. Мирослава Лезина
9. Майя Сарафанова
Третья разминка
11. Диана Мильто
Четвертая разминка
17. Агата Петрова
Пятая разминка
23. Дарья Царегородцева
Шестая разминка
31. Валерия Шарапова
Седьмая разминка
34. Варвара Лисс
37. Риана Кадырова
Восьмая разминка
40. Алиса Юрова
Полный список участниц – здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
