Мемориал Панина. КМС. Петрова, Сарычева, Сарафанова, Шарапова, Лисс, Юрова, Диана Мильто представят короткие программы

9 октября юниорки покажут короткие программы на мемориале Панина-Коломенкина.

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Юниорки

Короткая программа

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляцияздесь. 

Первая разминка

1. Марина Сарычева

2. Агата Морозова

4. Кира Гудаева

Вторая разминка

6. Мирослава Лезина

9. Майя Сарафанова

Третья разминка

11. Диана Мильто 

Четвертая разминка

17. Агата Петрова 

Пятая разминка

23. Дарья Царегородцева

Шестая разминка

31. Валерия Шарапова

Седьмая разминка

34. Варвара Лисс

37. Риана Кадырова

Восьмая разминка

40. Алиса Юрова

Полный список участниц – здесь.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Мемориал Панина
Агата Петрова
Алиса Юрова
Майя Сарафанова
Валерия Шарапова
Агата Морозова
Варвара Лисс
Марина Сарычева
Дарья Царегородцева
Диана Мильто
Мирослава Лезина
Риана Кадырова
женское катание
logoсборная России
результаты
