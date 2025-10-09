Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей, Камалдинова и Маришин, Третьякова и Саморуков покажут произвольные программы
10 октября пары покажут произвольные программы на Мемориале Панина-Коломенкина.
Санкт-Петербург
Пары
Произвольная программа
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
1. Дарья Третьякова – Александр Саморуков
2. Альбина Камалдинова – Степан Маришин
3. София Диана Касинс – Александр Брегей
Положение после короткой программы
1. София Диана Касинс – Александр Брегей – 64,16
2. Альбина Камалдинова – Степан Маришин – 55,40
3. Дарья Третьякова – Александр Саморуков – 55,30
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости