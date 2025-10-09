0

Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей, Камалдинова и Маришин, Третьякова и Саморуков покажут произвольные программы

10 октября пары покажут произвольные программы на Мемориале Панина-Коломенкина.

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Пары

Произвольная программа

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция«Студия-38».

Первая разминка

1. Дарья Третьякова – Александр Саморуков

2. Альбина Камалдинова – Степан Маришин

3. София Диана Касинс – Александр Брегей

Положение после короткой программы

1. София Диана Касинс – Александр Брегей – 64,16

2. Альбина Камалдинова – Степан Маришин – 55,40

3. Дарья Третьякова – Александр Саморуков – 55,30

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Дарья Третьякова
пары
результаты
Альбина Камалдинова
Мемориал Панина
logoсборная России
София Диана Касинс
Степан Маришин
Александр Брегей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Trialeti Trophy. Эгадзе, Браун, Александр Селевко, Литвинцев, Каррильо выступят с произвольными программами
13 минут назад
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес, Харрис и Чан выступят с произвольными танцами
26 минут назад
Мемориал Панина. КМС. Федотова, Ручина, Диана Мильто, Петрова, Сарафанова, Бершадская покажут произвольные программы
58 минут назад
Мемориал Панина. КМС. Арсений и Артем Федотовы, Ленков, Семков, Хамзин, Добромир Воронов покажут произвольные программы
1сегодня, 20:19
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов
52сегодня, 04:00
Суд в Литве не нашел нарушений конституции в лишении гражданства экс-фигуристки Маргариты Дробязко
24сегодня, 20:04
Гран-при среди юниоров. Такахаши выиграл короткую программу, Уэмура – 2-й, Круглов – 3-й
1сегодня, 19:10
Trialeti Trophy. Эгадзе выиграл короткую программу, Браун – 2-й, Александр Селевко – 3-й
48сегодня, 19:04
Ника Эгадзе: «Специально выбрал грузинскую песню для короткой программы. Хочется выступить с ней на Олимпиаде, чтобы больше людей узнали о Грузии»
8сегодня, 18:07
Глеб Смолкин: «Коллеги-фигуристы спрашивали про Тбилиси. У нас рекомендации простые – поехать в центр города, там можно много всего увидеть»
5сегодня, 17:37
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Гончарова и Синцов, Тихонова и Лысов покажут произвольные танцы
42 минуты назад
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
5сегодня, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
сегодня, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
5сегодня, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
3сегодня, 09:08
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 04:10
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19