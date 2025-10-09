Мемориал Панина. КМС. Федотова, Ручина, Диана Мильто, Петрова, Сарафанова, Бершадская покажут произвольные программы
Фигуристки выйдут на лед 10 октября.
Санкт-Петербург
Юниорки
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
5. Варвара Лисс
6. Алиса Юрова
Вторая разминка
7. Марина Сарычева
11. София Шепелева
12. Мирослава Лезина
Третья разминка
13. Альбина Герасимова
14. Кира Гудаева
15. Карина Соболева
16. Алена Галкина
17. Дарья Царегородцева
18. Валерия Шарапова
Четвертая разминка
19. Полина Бершадская
20. Майя Сарафанова
21. Агата Петрова
22. Диана Мильто
23. Маргарита Ручина
24. Софья Федотова
Положение после короткой программы
1. Софья Федотова – 65,49
2. Маргарита Ручина – 64,09
3. Диана Мильто – 63,69
4. Агата Петрова – 63,17
5. Майя Сарафанова – 63,03
6. Полина Бершадская – 62,49
7. Валерия Шарапова – 62,26
8. Дарья Царегородцева – 62,09
9. Алена Галкина – 60,78
10. Карина Соболева – 60,11
11. Кира Гудаева – 59,93
12. Альбина Герасимова – 59,02
13. Мирослава Лезина – 59,01
14. София Шепелева – 58,97...
18. Марина Сарычева – 57,75
19. Алиса Юрова – 57,47
20. Варвара Лисс – 57,12