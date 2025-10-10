1

Мемориал Панина. Дикиджи, Лутфуллин, Угожаев, Мозалев, Ветлугин, Даниелян выйдут на лед с короткими программами

Дикиджи, Лутфуллин, Угожаев представят короткие программы на Мемориале Панина.

Мемориал Николая Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Мужчины

Короткая программа

Начало – 19:30 по московскому времени (11 октября), прямая трансляция«Студия-38».

Участники

Владислав Дикиджи

Глеб Лутфуллин

Артур Даниелян

Матвей Ветлугин

Николай Угожаев

Андрей Мозалев

Илья Строганов

Арсений Димитриев

Михаил Полянский

Данил Федосимов

Дамир Черипка

Тимофей Шелковников

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта спортсменок станет известен позднее.

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
