Мемориал Панина. Дикиджи, Лутфуллин, Угожаев, Мозалев, Ветлугин, Даниелян выйдут на лед с короткими программами

Дикиджи, Лутфуллин, Угожаев представят короткие программы на Мемориале Панина.
Мемориал Николая Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Мужчины
Короткая программа
Начало – 19:30 по московскому времени (11 октября), прямая трансляция – «Студия-38».
Участники
Владислав Дикиджи
Глеб Лутфуллин
Артур Даниелян
Матвей Ветлугин
Николай Угожаев
Андрей Мозалев
Илья Строганов
Арсений Димитриев
Михаил Полянский
Данил Федосимов
Дамир Черипка
Тимофей Шелковников
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта спортсменок станет известен позднее.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
