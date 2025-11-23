Александр Галлямов: «Ситуация пу-пу-пу»
Галлямов с юмором высказался о ситуации с сорванной поддержкой.
Российский фигурист Александр Галлямов пошутил о ситуации с сорванной поддержкой на Гран-при России в Омске.
Анастасия Мишина и Галлямов сорвали поддержку в произвольной программе и заняли на турнире второе место, уступив Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову.
«Ситуация пу-пу-пу», – сказал Галлямов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Александра Галлямова
