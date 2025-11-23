Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов отобрались на чемпионат России

Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Семененко отобрались на чемпионат России-2026.

Определились 18 фигуристов, которые квалифицировались на чемпионат России по фигурному катанию по итогам серии Гран-при России.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге 18-21 декабря.

Серия Гран-при России

Мужское катание, итоги

1. Марк Кондратюк – 36 очков (539,07 балла)

2. Петр Гуменник – 32 (576,88)

3. Евгений Семененко – 32 (538,39)

4. Владислав Дикиджи – 32 (536,34)

5. Николай Угожаев – 32 (521,25)

6. Григорий Федоров – 32 (509,95)

7. Макар Игнатов – 24 (506,38)

8. Артур Даниелян – 24 (493,74)

9. Александр Мельников – 24 (475,47)

10. Роман Савосин – 22 (492,80)

11. Андрей Мозалев – 20 (464,76)

12. Артем Ковалев – 18 (469,69)

13. Никита Сарновский – 18 (467,59)

14. Глеб Лутфуллин – 18 (456,96)

15. Матвей Ветлугин – 12 (455,21)

16. Даниил Самсонов – 12 (441,07)

17. Дамир Черипка – 11 (441,74)

18. Семен Соловьев – 10 (451,84)

Запасные

19. Михаил Полянский – 10 (433,97)

20. Арсений Дмитриев – 10 (237,23)

21. Илья Мавлянов – 6 (400,54)

22. Артемий Маринин – 6 (400,45)