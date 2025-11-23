Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов отобрались на чемпионат России
Определились 18 фигуристов, которые квалифицировались на чемпионат России по фигурному катанию по итогам серии Гран-при России.
Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге 18-21 декабря.
Серия Гран-при России
Мужское катание, итоги
1. Марк Кондратюк – 36 очков (539,07 балла)
2. Петр Гуменник – 32 (576,88)
3. Евгений Семененко – 32 (538,39)
4. Владислав Дикиджи – 32 (536,34)
5. Николай Угожаев – 32 (521,25)
6. Григорий Федоров – 32 (509,95)
7. Макар Игнатов – 24 (506,38)
8. Артур Даниелян – 24 (493,74)
9. Александр Мельников – 24 (475,47)
10. Роман Савосин – 22 (492,80)
11. Андрей Мозалев – 20 (464,76)
12. Артем Ковалев – 18 (469,69)
13. Никита Сарновский – 18 (467,59)
14. Глеб Лутфуллин – 18 (456,96)
15. Матвей Ветлугин – 12 (455,21)
16. Даниил Самсонов – 12 (441,07)
17. Дамир Черипка – 11 (441,74)
18. Семен Соловьев – 10 (451,84)
Запасные
19. Михаил Полянский – 10 (433,97)
20. Арсений Дмитриев – 10 (237,23)
21. Илья Мавлянов – 6 (400,54)
22. Артемий Маринин – 6 (400,45)