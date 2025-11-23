Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»
Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что никаких серьезных проблем со здоровьем у нее нет.
– Вы на одном из шоу рассказывали о своем здоровье. И говорили про повреждение ноги. Можете рассказать подробнее?
– Что вы спрашиваете у 78-летнего человека? Просто нога болит. Но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи, так что все нормально, – сказала Тарасова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
