Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»

Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что никаких серьезных проблем со здоровьем у нее нет.

– Вы на одном из шоу рассказывали о своем здоровье. И говорили про повреждение ноги. Можете рассказать подробнее?

– Что вы спрашиваете у 78-летнего человека? Просто нога болит. Но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи, так что все нормально, – сказала Тарасова.

