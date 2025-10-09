0

Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Гончарова и Синцов, Тихонова и Лысов покажут произвольные танцы

Дуэты выступят с произвольными танцами на Мемориале Панина-Коломенкина.

Фигуристы выйдут на лед 10 октября.

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Юниоры

Произвольная программа

Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция«Студия-38».

Третья разминка

13. Ульяна Трушникова – Кирилл Ведерников

14. Александра Буторина – Кирилл Махов

Четвертая разминка

15. Валерия Бугаевская – Егор Козлов

16. Влада Быстрова – Даниил Лавриненко

17. Милана Чегемова – Кирилл Евграфов

18. Александра Финохина – Никита Иванов 

19. Диана Арнет – Ярослав Черняев

Пятая разминка

20. Олеся Бразевич – Игорь Зубцов

21. Полина Тихонова – Матвей Лысов

22. Софья Гончарова – Александр Синцов

23. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев

24. Мария Фефелова – Артем Валов

Положение после ритм-танца

1. Мария Фефелова – Артем Валов – 66,22

2. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 60,38

3. Софья Гончарова – Александр Синцов – 60,17

4. Полина Тихонова – Матвей Лысов – 58,51

5. Олеся Бразевич – Игорь Зубцов – 54,75

6. Диана Арнет – Ярослав Черняев – 54,02

7. Александра Финохина – Никита Иванов – 53,93

8. Милана Чегемова – Кирилл Евграфов – 53,78

9. Влада Быстрова – Даниил Лавриненко – 51,72

10. Валерия Бугаевская – Егор Козлов – 51,64

11. Александра Буторина – Кирилл Махов – 51,17

12. Ульяна Трушникова – Кирилл Ведерников – 50,56

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина

