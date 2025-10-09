Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Гончарова и Синцов, Тихонова и Лысов покажут произвольные танцы
Фигуристы выйдут на лед 10 октября.
Санкт-Петербург
Юниоры
Произвольная программа
Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Третья разминка
13. Ульяна Трушникова – Кирилл Ведерников
14. Александра Буторина – Кирилл Махов
Четвертая разминка
15. Валерия Бугаевская – Егор Козлов
16. Влада Быстрова – Даниил Лавриненко
17. Милана Чегемова – Кирилл Евграфов
18. Александра Финохина – Никита Иванов
19. Диана Арнет – Ярослав Черняев
Пятая разминка
20. Олеся Бразевич – Игорь Зубцов
21. Полина Тихонова – Матвей Лысов
22. Софья Гончарова – Александр Синцов
23. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
24. Мария Фефелова – Артем Валов
Положение после ритм-танца
1. Мария Фефелова – Артем Валов – 66,22
2. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 60,38
3. Софья Гончарова – Александр Синцов – 60,17
4. Полина Тихонова – Матвей Лысов – 58,51
5. Олеся Бразевич – Игорь Зубцов – 54,75
6. Диана Арнет – Ярослав Черняев – 54,02
7. Александра Финохина – Никита Иванов – 53,93
8. Милана Чегемова – Кирилл Евграфов – 53,78
9. Влада Быстрова – Даниил Лавриненко – 51,72
10. Валерия Бугаевская – Егор Козлов – 51,64
11. Александра Буторина – Кирилл Махов – 51,17
12. Ульяна Трушникова – Кирилл Ведерников – 50,56