Дмитрий Евгеньев: «Недоволен собой, доволен партнершей. Некоторые вещи можно было сделать в разы лучше»

Дмитрий Евгеньев остался недоволен выступлением на Гран-при России в Омске.

Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев оценили выступление на этапе Гран-при России в Омске, где они завоевали бронзу.

Евгеньев: Недоволен собой, доволен Анастасией. Некоторые вещи сделали достаточно неплохо, некоторые вещи можно было сделать в разы лучше. Не хватило дыхалки, очень устал. Поддержка Анастасии помогала.

— Настя, сколько времени уходит на образ?

Мухортова: Обычно по утрам делаю хорошую базу макияжа, чтобы вечером долго не краситься. Утром минут 15. Вечером вместе с прической не больше 1,5 часов. Не так уж много по сравнению с другими.

— До чемпионата России будете ли над чем‑то прицельно работать?

Мухортова: Мы уже знаем свои слабые места, прыжки были, сейчас работали над связкой двух каскадов. Продолжим работать над поддержками, еще больше раскатывать. Будем брать количеством.