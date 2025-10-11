Мемориал Панина. Двоеглазова, Садкова, Елисова, Гущина, Фролова, Муравьева выступят с произвольными программами
Мемориал Николая Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Женщины
Произвольная программа
Начало – 11:30 по московскому времени (12 октября), прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
1. Виктория Нестерова
2. Арина Кшецкая
3. Дарья Третьякова
4. Ксения Фадеева
5. Софья Рудь
6. Виктория Федянина
Вторая разминка
7. Елизавета Киселева
8. Софья Важнова
9. Арина Мариничева
10. Людмила Фурсова
11. Мария Поступаева
12. Арина Кудлай
Третья разминка
13. Софья Муравьева
14. Анна Фролова
15. Ксения Гущина
16. Дарья Садкова
17. Мария Елисова
18. Алиса Двоеглазова
После короткой программы
1. Алиса Двоеглазова – 73,01
2. Мария Елисова – 70,81
3. Дарья Садкова – 70,08
4. Ксения Гущина – 69,01
5. Анна Фролова – 68,13
6. Софья Муравьева – 64,53
7. Арина Кудлай – 61,40
8. Мария Поступаева – 60,87
9. Людмила Фурсова – 59,12
10. Арина Мариничева – 56,68
