Тарасова о Гуменнике: «Просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером — ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их»

Тарасова: Гуменник ставит себе невыполнимые задачи и выполняет их.

Татьяна Тарасова считает, что фигурист Петр Гуменник выполняет невыполнимые задачи.

Гуменник победил на этапе Гран-при России в Омске, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. Вторым стал Евгений Семененко, третьим – Владислав Дикиджи.

«Просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером — ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их. Он следует своему слову и держит его. Высокий, красивый, тренированный. Прямо любимый.

Семененко , похоже, почти восстановился, это радует перед чемпионатом России.

Жалко, что Дикиджи делал ошибки. Я, конечно, люблю, да и все любят, когда он катается безошибочно. Замечательный одиночник, но ему предстоит пройти все стадии мужского одиночного катания. Тоже его очень люблю. У них прекрасный контакт с тренером, на них можно надеяться, я уверена в этом. А опыт обязательно придет», — сказала Тарасова.