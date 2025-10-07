Мемориал Панина. Арсений и Артем Федотовы, Добромир Воронов, Хамзин, Ленков, Солодников покажут короткие программы
8 октября на Мемориале Панина-Коломенкина юниоры покажут короткие программы.
Санкт-Петербург
Юниоры
Короткая программа
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Участники
Кирилл Андреянов
Федор Барченко-Емельянов
Добромир Воронов
Тимофей Воробьев
Михаил Клепацкий
Данил Колосков
Андрей Коцин
Герман Ленков
Илья Мальков
Илья Неретин
Алексей Пычин
Макар Солодников
Артем Федотов
Роман Хамзин
Александр Чмиль
Андрей Шилин
Роман Яковлев
Полный список участников – здесь. Составы по разминкам будут добавлены позже.
