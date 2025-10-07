1

Мемориал Панина. Арсений и Артем Федотовы, Добромир Воронов, Хамзин, Ленков, Солодников покажут короткие программы

8 октября на Мемориале Панина-Коломенкина юниоры покажут короткие программы.

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Юниоры

Короткая программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция«Студия-38».

Участники

Кирилл Андреянов

Максим Бадави

Федор Барченко-Емельянов

Добромир Воронов

Тимофей Воробьев

Михаил Клепацкий 

Данил Колосков

Андрей Коцин

Герман Ленков

Илья Мальков

Илья Неретин

Алексей Пычин

Александр Семков

Макар Солодников

Арсений Федотов

Артем Федотов

Роман Хамзин

Александр Чмиль

Андрей Шилин

Роман Яковлев

Полный список участников – здесь. Составы по разминкам будут добавлены позже. 

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Мозалев, Садкова, Муравьева, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
