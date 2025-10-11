Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Шинкаренко и Антонов представят произвольные танцы
Мемориал Николая Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
1. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
2. Алиса Абдуллина – Егор Петров
3. Ольга Федорова – Павел Драко
Вторая разминка
4. Александра Прокопец – Александр Васькович
5. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов
6. Анна Коломенская – Артем Фролов
7. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
После ритм-танца
1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 78,74
2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 68,24
3. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 63,09
4. Александра Прокопец – Александр Васькович – 62,94
5. Ольга Федорова – Павел Драко – 59,13
6. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 58,94
7. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 55,76
