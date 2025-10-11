1

Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Шинкаренко и Антонов представят произвольные танцы

12 октября Кагановская и Некрасов покажут произвольный танец на Мемориале Панина.

Мемориал Николая Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция«Студия-38».

Первая разминка

1. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

2. Алиса Абдуллина – Егор Петров

3. Ольга Федорова – Павел Драко

Вторая разминка

4. Александра Прокопец – Александр Васькович

5. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов

6. Анна Коломенская – Артем Фролов

7. Василиса Кагановская – Максим Некрасов

После ритм-танца

1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 78,74

2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 68,24

3. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 63,09

4. Александра Прокопец – Александр Васькович – 62,94

5. Ольга Федорова – Павел Драко – 59,13

6. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 58,94

7. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 55,76

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс
