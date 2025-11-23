Галлямов о срыве поддержки: «Если такая ситуация происходит, зачем загоняться по этому поводу, никакого смысла. Надо просто делать выводы»

Галлямов заявил, что нет смысла «загоняться» после ошибки в прокате.

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов оценили выступление в произвольной программе на этапе Гран-при России в Омске.

В прокате они сорвали поддержку и заняли на турнире второе место, уступив Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову.

Мишина: Эмоции не очень хорошие. К сожалению, оба этапа получились не очень, но впереди чемпионат России, будем готовиться к нему.

— По физическому состоянию все в порядке?

Галлямов: Все отлично, хорошо катили программу, особенно третья часть нашей музыки была на хорошей скорости, чувствовали музыку, хореографию, с физикой не было проблем.

— Травма не беспокоила?

Галлямов: Нет. Я еще в Казани говорил, что мы давно закрыли эту тему.

— Даже после ошибки вы улыбались.

Мишина: С самого детства тренеры учат тому, что не нужно обращать внимание на ошибки, они будут доработаны после проката, а в прокате нужно думать о следующем элементе и доставлять удовольствие зрителям.

Галлямов: Если такая ситуация происходит, зачем загоняться по этому поводу, никакого смысла. Надо просто делать выводы. Если я условно начну срывать тодес на второй уровень, это уже вообще ни в какие ворота. Свою работу мне точно надо делать.

— Над чем будете работать до чемпионата России?

Мишина: В целом, он у нас примерно одинаковый: большое количество прокатов и отработка элементов.