Галлямов о срыве поддержки: «Если такая ситуация происходит, зачем загоняться по этому поводу, никакого смысла. Надо просто делать выводы»
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов оценили выступление в произвольной программе на этапе Гран-при России в Омске.
В прокате они сорвали поддержку и заняли на турнире второе место, уступив Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову.
Мишина: Эмоции не очень хорошие. К сожалению, оба этапа получились не очень, но впереди чемпионат России, будем готовиться к нему.
— По физическому состоянию все в порядке?
Галлямов: Все отлично, хорошо катили программу, особенно третья часть нашей музыки была на хорошей скорости, чувствовали музыку, хореографию, с физикой не было проблем.
— Травма не беспокоила?
Галлямов: Нет. Я еще в Казани говорил, что мы давно закрыли эту тему.
— Даже после ошибки вы улыбались.
Мишина: С самого детства тренеры учат тому, что не нужно обращать внимание на ошибки, они будут доработаны после проката, а в прокате нужно думать о следующем элементе и доставлять удовольствие зрителям.
Галлямов: Если такая ситуация происходит, зачем загоняться по этому поводу, никакого смысла. Надо просто делать выводы. Если я условно начну срывать тодес на второй уровень, это уже вообще ни в какие ворота. Свою работу мне точно надо делать.
— Над чем будете работать до чемпионата России?
Мишина: В целом, он у нас примерно одинаковый: большое количество прокатов и отработка элементов.