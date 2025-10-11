Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Артемьева и Брюханов, Коробейникова и Куница покажут произвольные программы
Мемориал Николая Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Пары
Произвольная программа
Начало – 14:25 по московскому времени (12 октября), прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
1. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев
2. Анастасия Коробейникова – Георгий Куница
3. Дарья Андреева – Александр Акимов
Вторая разминка
4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
6. Таисия Щербинина – Артем Петров
Третья разминка
7. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
8. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
9. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
После короткой программы
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,52
2. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 66,75
3. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 65,35
4. Таисия Щербинина – Артем Петров – 64,55
5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 64,37
6. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 63,43
7. Дарья Андреева – Александр Акимов – 58,06
8. Анастасия Коробейникова – Георгий Куница – 54,86
9. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев – 54,62
