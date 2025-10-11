3

Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Артемьева и Брюханов, Коробейникова и Куница покажут произвольные программы

Бойкова и Козловский представят произвольную программу на Мемориале Панина.

Мемориал Николая Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Пары

Произвольная программа

Начало – 14:25 по московскому времени (12 октября), прямая трансляция«Студия-38».

Первая разминка

1. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев

2. Анастасия Коробейникова – Георгий Куница

3. Дарья Андреева – Александр Акимов

Вторая разминка

4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов

5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

6. Таисия Щербинина – Артем Петров

Третья разминка

7. Вероника Меренкова – Даниль Галимов

8. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

9. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

После короткой программы

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,52

2. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 66,75

3. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 65,35

4. Таисия Щербинина – Артем Петров – 64,55

5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 64,37

6. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 63,43

7. Дарья Андреева – Александр Акимов – 58,06

8. Анастасия Коробейникова – Георгий Куница – 54,86

9. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев – 54,62

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
