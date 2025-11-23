Татьяна Тарасова: «Чикмарева и Янченков катались феноменально, делали элементы изумительные»

Тарасова: Чикмарева и Янченков катались феноменально.

Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от соревнований спортивных пар на этапе Гран-при России в Омске.

— В парах победили молодые ребята Чикмарева и Янченков. Как вам они?

— Феноменально катались, делали элементы изумительные. Их тренер уже известный человек (Павел Слюсаренко), у которого целая группа пар, пары в сборной команде. Он знает, что делает. Молодой.

Думаю, что следующие тридцать лет вы будете всегда о нем писать, потому что у него всегда будут пары, я надеюсь. Они и сейчас есть, но и ближайшие тридцать лет тоже будут.

— У Мишиной и Галлямова не все получилось. Сыграл психологический фактор? Или они по‑прежнему восстанавливаются после травмы?

— У Саши была тяжелая травма, восстанавливается. Прокат был неплохой, только одну поддержку сорвали. Думаю, что они уже идут по правильному направлению. Они уже были лучше, чем на прошлых соревнованиях, а к чемпионату страны наберут свою обычную форму, — сказала Тарасова.