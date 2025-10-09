Мемориал Панина. КМС. Арсений и Артем Федотовы, Ленков, Семков, Хамзин, Добромир Воронов покажут произвольные программы
Фигуристы выйдут на лед 10 октября.
Санкт-Петербург
Юниоры
Произвольная программа
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Вторая разминка
10. Станислав Кузьмин
11. Федор Байкашев
12. Тимофей Воробьев
Третья разминка
13. Макар Николаев
14. Константин Волков
15. Алексей Пычин
16. Роман Хамзин
17. Илья Неретин
18. Добромир Воронов
Четвертая разминка
19. Илья Мальков
20. Артем Федотов
21. Александр Семков
22. Владислав Проценко
23. Арсений Федотов
24. Герман Ленков
Положение после короткой программы
1. Герман Ленков – 81,13
2. Арсений Федотов – 80,50
3. Вячеслав Проценко – 76,94
4. Александр Семков – 75,52
5. Артем Федотов – 75,03
6. Илья Мальков – 74,01
7. Добромир Воронов – 70,96
8. Илья Неретин – 69,36
9. Роман Хамзин – 67,26
10. Алексей Пычин – 65,64
11. Константин Волков – 65,21
12. Макар Николаев – 65,21
13. Тимофей Воробьев – 64,61
14. Федор Байкашев – 63,83
15. Станислав Кузьмин – 63,57
Полные результаты – здесь.