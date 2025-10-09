1

Мемориал Панина. КМС. Арсений и Артем Федотовы, Ленков, Семков, Хамзин, Добромир Воронов покажут произвольные программы

Юниоры покажут произвольные программы на Мемориале Панина-Коломенкина.

Фигуристы выйдут на лед 10 октября.

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Юниоры

Произвольная программа

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция«Студия-38».

Вторая разминка

10. Станислав Кузьмин

11. Федор Байкашев

12. Тимофей Воробьев

Третья разминка

13. Макар Николаев

14. Константин Волков

15. Алексей Пычин

16. Роман Хамзин

17. Илья Неретин

18. Добромир Воронов

Четвертая разминка

19. Илья Мальков

20. Артем Федотов

21. Александр Семков

22. Владислав Проценко

23. Арсений Федотов

24. Герман Ленков

Положение после короткой программы

1. Герман Ленков – 81,13

2. Арсений Федотов – 80,50

3. Вячеслав Проценко – 76,94

4. Александр Семков – 75,52

5. Артем Федотов – 75,03

6. Илья Мальков – 74,01

7. Добромир Воронов – 70,96

8. Илья Неретин – 69,36

9. Роман Хамзин – 67,26

10. Алексей Пычин – 65,64

11. Константин Волков – 65,21

12. Макар Николаев – 65,21

13. Тимофей Воробьев – 64,61

14. Федор Байкашев – 63,83

15. Станислав Кузьмин – 63,57

Полные результаты – здесь.

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Тимофей Воробьев
Артем Федотов
Роман Хамзин
Герман Ленков
Александр Семков
Илья Неретин
Илья Мальков
Алексей Пычин
результаты
Добромир Воронов
Мемориал Панина
мужское катание
Арсений Федотов
logoсборная России
