0

Мемориал Панина. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Тихонова и Лысов выйдут на лед с ритм-танцами

9 октября танцоры на льду покажут ритм-танцы на мемориале Панина-Коломенкина.

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 19.00 по московскому времени, прямая трансляцияздесь. 

Первая разминка

1. Валерия Бугаевская – Егор Козлов

4. Юлия Гринько – Александр Рыженков

Вторая разминка

9. Александра Финохина – Никита Иванов

Третья разминка

10. Мария Фефелова – Артем Валов

12. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев

Четвертая разминка

18. Влада Быстрова – Даниил Лавриненко

19. Диана Арнет – Ярослав Черняев

Пятая разминка

20. Ева Васюкевич – Максим Афонин

25. Полина Тихонова – Матвей Лысов

Полный состав участников – здесь. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Мемориал Панина
Мария Фефелова
Артем Валов
Никита Иванов
Александра Финохина
результаты
Анна Билибина
Полина Тихонова
танцы на льду
Дмитрий Кашаев
Матвей Лысов
logoсборная России
