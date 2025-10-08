Мемориал Панина. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Тихонова и Лысов выйдут на лед с ритм-танцами
9 октября танцоры на льду покажут ритм-танцы на мемориале Панина-Коломенкина.
Санкт-Петербург
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Валерия Бугаевская – Егор Козлов
4. Юлия Гринько – Александр Рыженков
Вторая разминка
9. Александра Финохина – Никита Иванов
Третья разминка
10. Мария Фефелова – Артем Валов
12. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
Четвертая разминка
18. Влада Быстрова – Даниил Лавриненко
19. Диана Арнет – Ярослав Черняев
Пятая разминка
20. Ева Васюкевич – Максим Афонин
25. Полина Тихонова – Матвей Лысов
Полный состав участников – здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
