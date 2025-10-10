Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев, Артемьева и Брюханов, Коробейникова и Куница представят короткие программы
11 октября Бойкова и Козловский покажут короткую программу на Мемориале Панина.
Мемориал Николая Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Пары
Короткая программа
Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Участники
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Дарья Андреева – Александр Акимов
Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
Алиса Блинникова – Алексей Карпов
Анастасия Коробейникова – Георгий Куница
Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Анна Москалева – Артем Родзянов
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Ева Хмелькова – Владислав Антонышев
Таисия Щербинина – Артем Петров
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта спортсменов станет известен позднее.
