  • Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев, Артемьева и Брюханов, Коробейникова и Куница представят короткие программы
2

Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев, Артемьева и Брюханов, Коробейникова и Куница представят короткие программы

11 октября Бойкова и Козловский покажут короткую программу на Мемориале Панина.

Мемориал Николая Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Пары

Короткая программа

Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция«Студия-38».

Участники

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Дарья Андреева – Александр Акимов

Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

Алиса Блинникова – Алексей Карпов

Анастасия Коробейникова – Георгий Куница

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Анна Москалева – Артем Родзянов

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Ева Хмелькова – Владислав Антонышев

Таисия Щербинина – Артем Петров

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта спортсменов станет известен позднее.

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
