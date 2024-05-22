Кто будет тренером «Челси»? Вот главные варианты и инсайды

Плюс вероятности.

Готовой замены уволенному Маурисио Почеттино у «Челси» нет. Раздолье: в медиа полно фамилий, а у букмекеров – широкая линия коэффициентов.

Какие есть варианты? Как минимум четыре фаворита

Клуб хочет молодого специалиста с современным видением футбола. Мэтт Лоу из The Telegraph рассказал, что руководство «Челси» вдохновилось примером Хаби Алонсо в «Байере». Поэтому часть тренеров сразу отвалилась.

Киран Маккенна из «Ипсвича», по информации The Athletic, главный фаворит. Североирландец возглавил «Ипсвич» в 2021-м и только что вывел команду в АПЛ со второго места в Чемпионшипе. Ранее сообщали об интересе к Маккенне от «Брайтона». Киран в свежем интервью намекнул, что хотел бы сосредоточиться на работе в «Ипсвиче». Но все возможно.

Энцо Мареска из «Лестера» – фаворит по мнению итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио. Итальянец работал в штабе Пепа Гвардиолы, успел стать тренером резервного состава «Манчестер Сити» и выиграть с ним АПЛ-2 – чемпионат резервных команд. У него тогда были Ромео Лавия и Коул Палмер, сейчас они в «Челси». Прошлый сезон был первым для Марески как главного тренера основной команды: итальянец вывел «Лестер» в АПЛ с первого места в Чемпионшипе. Сумма отступных – 10 млн евро.

Себастиан Хенесс из «Штутгарта», согласно инсайдам Football London, высоко котируется у руководства «Челси». Он возглавил нынешнюю команду летом 2023-го и сразу привел ее на второе место, в концовке обогнал «Баварию». 42-летний тренер выглядит самым опытным из топ-3 кандидатов: работает в большом футболе с 2020-го, тогда он взялся за «Хоффенхайм». Но и шансов подписать Себастиана в «Челси» меньше всего: он уже отказался от предложения «Баварии» и, кажется, хочет остаться в «Штутгарте». Флориан Плеттенберг, один из главных инсайдеров в Германии, заявил: «на 100% уверен, что Хенесс никуда не уйдет».

Томас Франк из «Брентфорда» тоже в шортлисте «Челси». Фабрицио Романо утверждает, что он входит в топ-4 кандидатов. Франк три года поработал с «Брондбю», в 2016-м перешел на должность ассистента «Брентфорда», а в 2018-м возглавил команду. Датчанин в сезоне-2019/20 довел «Брентфорд» до плей-оффа Чемпиошипа, а в следующем году смог его выиграть. Он вывел клуб в высший английский дивизион впервые с 1935-го. Ранее Франка связывали с «Манчестер Юнайтед».

Роберто Де Дзерби, ушедшего из «Брайтона», рассматривали в «Челси» и перед прошлым сезоном, и по ходу. Но сейчас инсайдеры сходятся: «Челси» охладел к кандидатуре. Та же история с Венсаном Компани: в прошлом году «Челси» был впечатлен успехами бельгийца в «Бернли», сейчас он не в приоритете. Более того, немецкие медиа активно отправляют Венсана в «Баварию».

Так как клуб ищет молодого тренера, варианты с Томасом Тухелем, Жозе Моуринью, Ханси Фликом и Антонио Конте, по инсайдам, не рассматривают.

Вероятности от букмекеров: Де Дзерби – фаворит, в списке – Аморим и Тухель

Коэффициенты не совсем сходятся с тем, что преполагают инсайдеры. Вот данные на середину дня в среду (конечно, цифры стремительно меняются).

Пока первое имя – Роберто Де Дзерби, который уже покинул «Брайтон». Коэффициенты на его назначение колеблются от 2.10 до 4.33.

Следующие претенденты – Киран Маккенна (3.50) и Томас Франк (8.00). Среди вариантов есть и Рубен Аморим из «Спортинга» (мелькает даже 5.00, но – около 8.00).

В пределах десятки – коэффициент на возвращение Томаса Тухеля. Кое-где Ханси Флик за 9.00. Есть и варианты вроде Сеска Фабрегаса, Сержиу Консейсау, Себастьяна Хенесса с Андони Ираолой – уже с двузначными числами.

Жозе Моуринью, Массимилиано Аллегри, Антонио Конте и Зинедин Зидан – громандные цифры. У одного из букмекеров промелькнул даже Арсен Венгер за 51.00.

И кто захочет работать в этом цирке? Крик фаната «Челси» после разрыва с Почеттино

«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?

Фото: Gettyimages /Stephen Pond / Stringer, Lars Baron / Staff, Alex Pantling / Staff, Charlie Crowhurst / Stringer, Alex Pantling / Staff