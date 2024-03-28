«Спартак» сделал 2-2 из 0-2 в серии с «Металлургом». 2.24 – пройдут в следующий раунд

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«Металлург» примет «Спартак» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина.

Команда Алексея Жамнова проиграла первые два матча серии, но выиграла третий и четвертый. За всю историю лишь 7 команд КХЛ прошли в следующий раунд, уступая 0-2 в серии.

Букмекеры дают коэффициент 2.24 на проход «Спартака» в следующий раунд. Победа «Металлурга» в серии идет за 1.65.

Пятый матч серии пройдет 28 марта и начнется в 17:00 мск.

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