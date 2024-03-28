Российские букмекеры заработали 280 млрд рублей на проигрышах игроков в 2023 году
Управляющий партнер БК PARI Дмитрий Сергеев спрогнозировал общий GGR российских букмекеров в 2024 году.
GGR (gross gaming revenue) – валовой игровой доход. Это сумма всех денег, заработанных на проигрышах игроков за определенный период времени.
«Общий GGR легального рынка беттинга в России за 2023 год составил 280 млрд рублей или 3,3 млрд долларов.
Мой прогноз на 2024 год: 380 млрд рублей или 4 млрд долларов», – написал Сергеев в телеграме.
«Рубин» и «Крылья» – полные противоположности. Но у них по 29 очков!
Мой прогноз на 2024 год: 380 млрд рублей или 4 млрд долларов.
Отлично! Лудоманов станет больше, они будут нищать, выносить все из дома, убивать за деньги чтобы проигрывать еще. Красота!