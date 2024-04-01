Ждем прохода фаворитов в финал плей-офф КХЛ, но верим в тренды

Нынешний плей-офф – удивление и восторг, ведь не осталось почти ни одного фаворита, как и всех прошлых обладателей главного трофея КХЛ. Совместно с БЕТСИТИ разбираемся чего ждать, а чего не миновать.

Коэффициенты на победителя плей-офф КХЛ

«Локо» против «Трактора». Верим в чудо, но смотрим на тренды

Ярославцы впервые с 2017 года вышли в полуфинал КХЛ, обыграв в предыдущем раунде главного фаворита сезона – «Авангард» (4:3 в серии). «Локомотив» является лучшим по реализации большинства в постсезоне и забрасывал в численном преимуществе восемь раз в этом плей-офф. Максим Шалунов – главный по шайбам, на его счету уже пять.

Главные тренды команды

● Не больше четырех шайб забрасывалось в основное время в 10 из 14 последних игр в КХЛ с участием ярославцев. Тотал меньше четырех в первом матче – 2.15.

● В основное время они не выигрывали в девяти из 13 предыдущих домашних поединков в сезоне (3 ничьи, 6 поражений).

● Команда не забивала больше двух голов в основное время в шести последних встречах с «Трактором» дома. ИТМ 2 идет за 2.75.

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«Трактор» прошел в третий раунд, обыграв в 1/4 финала Кубка Гагарина московское «Динамо» (4:0). Сенсация? Еще бы! По итогам двух стадий «Трактор» стал лучшим с точки зрения реализации и забросил 32 шайбы за 10 матчей. У «Локо» столько же, но они и сыграли на две игры больше. «Трактор» сыграет в полуфинале Кубка Гагарина в пятый раз в истории лиги. Только в одном случае команда доходила до финала КХЛ – в 2013 году, но уступила тогда московскому «Динамо». Теперь москвичей нет, но и проход в финал идет за 3.15.

Главные тренды команды

● Челябинцы победили в пяти из семи последних гостевых поединков в лиге (1 в ОТ). 1.93, что смогут в первом матче.

● Забрасывали как минимум две шайбы в основное время в 7 из 9 предыдущих игр в КХЛ на выезде.

● «Трактор» не забивал в первом периоде в семи последних личных встречах на площадке «Локомотива». 1.69, что не смогут в первом матче серии.

«Трактор» не ждали так далеко в этом плей-офф, но челябинцы продолжают удивлять Непредсказуемость – их фишка. Но ярославцы не только фавориты серии, но и могут легко стартовать с победы. Да и челябинцы не играли 10 дней – высока вероятность, что не смогут выдержать темп соперника в первом матче. А может и в серии.

«Металлург» – фаворит пары с «Автомобилистом», но результативного хоккея не ждем

Магнитогорцы в 1/4 финала Кубка Гагарина обыграли «Спартак» (4:2) и в седьмой раз в истории КХЛ вышли в полуфинал. «Металлург» – главный специалист по меньшинству в этом плей-офф: 26 раз оставались в неравных составах, пропустили три шайбы. А еще они фавориты серии – 1.60 на выход в финал. На «Автомоболист» – 2.34.

Ключевой тут Илья Набоков, возглавивший рейтинг вратарей КХЛ по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков, оформив при этом три шатаута в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Главные тренды команды

● «Металлург» победил в основное время в девяти из 10 последних домашних матчей в КХЛ. 1.32, что смогут взять первый матч серии.

● Не больше четырех шайб забрасывалось по итогам 60 минут в шести из восьми предыдущих игр в лиге с участием магнитогорцев. ТМ 3,5 за 2.70.

● Команда не забивала больше трех в основное время в пяти из семи последних личных встреч в чемпионате дома. ИТМ 2,5 идет за 1.79 в первой игре.

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«Автомобилист» обыграл в предыдущем раунде СКА со счетом 4:1, екатеринбуржцы впервые в истории КХЛ прошли в полуфинал Кубка Гагарина. Они – гарант надежности в плей-офф: за 10 игр пропустил 21 шайбу, плюс команда – лучшая по игре на выезде, победив во всех играх плей-офф

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Главные тренды команды

● Команда победила в основное время в 9 из 12 последних поединков в чемпионате.

● Не больше пяти шайб забрасывалось по итогам 60 минут в 10 из 12 предыдущих игр в КХЛ с участием «Автомобилиста».

● Не забивали больше двух голов в основное время в шести из восьми последних личных встреч дома у «Металлурга». 1.47, что и теперь не смогут.

Результативного хоккея не будет. Илья Набоков и Евгений Аликин входят в пятерку лучших голкиперов лиги в текущем розыгрыше Кубка Гагарина по количеству отраженных бросков и по коэффициенту надежности. Плюс команда Андрея Разина – лучшие в этом плей-офф по игре дома, и дважды на своей площадке выигрывали «всухую».

В среднем по статистике в текущем розыгрыше Кубка Гагарина каждая из команд не пропускала больше двух голов за игру. При этом в очных поединках соперники ограничивались четырьмя шайбами в основное время в трех из четырех случаев в этом сезоне. Ждем осторожного хоккея в серии, но «Металлург» все-таки котируется выше на проход.

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Фото: РИА Новости /Сергей Гунеев, Павел Лисицын