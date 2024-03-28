Единый ЦУПИС расширил возможности своего кошелька по переводам через СБП

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Клиентам Единого ЦУПИСа стало доступно пополнение баланса своего кошелька со счетов в других банках-участниках СБП в приложении «Кошелек ЦУПИС».

Также реализована возможность использовать переводы по СПБ в веб-версии Кошелька ЦУПИС.

«Мы продолжаем развивать сервисы нашего электронного кошелька для большего удобства пользователей. На данный момент Кошелек ЦУПИС покрывает все функции – как платежный сервис, так и дополнительные полезные услуги.

В индустрии, где клиенты выбирают исключительно по удобству и скорости совершения платежа, СБП стремительно завоевывает позиции», – заявил коммерческие директор организации Артем Сычев.

Сотрудничество с Единым ЦУПИС — одно из основных требований для букмекерских компаний, легально ведущих свою деятельность в России. К организации подключены все лицензированные в РФ букмекеры.

Ежегодно в Кошельке ЦУПИС более 800 тысяч пользователей осуществляют свыше 10 млн транзакций.

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