«Ливерпуль» и «Челси» сыграют в финале Кубка лиги на «Уэмбли». Букмекеры назвали фаворита

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) и по сумме двух матчей вышел в финал Кубка английской лиги.

Ранее в финал пробился «Челси», разгромивший «Мидлсбро» (6:1) после поражения (0:1) в гостях.

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом решающего матча. Итоговая победа команды Юргена Клоппа идет с коэффициентом 1.50, успех «Челси» – за 2.60.

Матч состоится 25 февраля на стадионе «Уэмбли».

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