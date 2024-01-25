«Ливерпуль» и «Челси» сыграют в финале Кубка лиги на «Уэмбли». Букмекеры назвали фаворита
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) и по сумме двух матчей вышел в финал Кубка английской лиги.
Ранее в финал пробился «Челси», разгромивший «Мидлсбро» (6:1) после поражения (0:1) в гостях.
Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом решающего матча. Итоговая победа команды Юргена Клоппа идет с коэффициентом 1.50, успех «Челси» – за 2.60.
Матч состоится 25 февраля на стадионе «Уэмбли».
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