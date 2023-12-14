Пиоли о ставках Тонали на «Милан»: «Я ничего не знал о проблеме Сандро. Он был разумным парнем»

Стефано Пиоли не знал о том, что Сандро Тонали делал ставки на матчи «Милана».

Полузащитник « », приобретенный у «Милана» за 70 млн евро и бонусы, был дисквалифицирован на 10 месяцев из-за ставок на футбол. Он признался на допросе, что ставил на матчи «Милана», когда не играл.

– Я ничего не знал о проблеме .

Он был вежлив, уважал других и был разумным парнем. У меня близкие отношения со всеми игроками, но я знаю далеко не все о том, чем они занимаются за пределами поля.

– Сочувствуете «Ньюкаслу»?

– Когда они подписывали Тонали, это была хорошая сделка. Они подписали отличного игрока, никто не мог ожидать, что случится потом.

Мы очень близки с Тонали. Надеюсь, этот опыт будет для него полезен.

– Сможет ли он вернуться на поле?

– Я уверен в этом, учитывая его тактические и физические способности, – сказал тренер « ».

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