«Ньюкасл» подтвердил, что 10-месячный бан Тонали вступил в силу. Он распространяется на весь мир
«Ньюкасл» опубликовал заявление о будущем полузащитника Сандро Тонали.
Клуб подтвердил, что дисквалификация игрока вступила в силу – ФИФА распространила ее на весь мир.
Как известно, Тонали был дисквалифицирован на десять месяцев по решению Федерации футбола Италии. Футболиста наказали за нарушение правил о ставках и обязали пройти лечение от игровой зависимости.
Срок дисквалификации Сандро Тонали истекает 27 августа 2024 года. Он пропустит Евро-2024.
Напомним, что за «Ньюкасл» Тонали выступает с лета после трансфера из «Милана». В 12 матчах за английский клуб итальянец забил один гол.
Тонали идет в бан на 10 месяцев. Вероятно, сыграл последний раз в сезоне
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