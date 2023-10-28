«Ньюкасл» подтвердил, что 10-месячный бан Тонали вступил в силу. Он распространяется на весь мир

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия сборная Италии по футболу происшествия Ставки на спорт Ставки на футбол Сандро Тонали Ставки на сегодня Ставки

«Ньюкасл» опубликовал заявление о будущем полузащитника Сандро Тонали.

Клуб подтвердил, что дисквалификация игрока вступила в силу – ФИФА распространила ее на весь мир.

Как известно, Тонали был дисквалифицирован на десять месяцев по решению Федерации футбола Италии. Футболиста наказали за нарушение правил о ставках и обязали пройти лечение от игровой зависимости.

Срок дисквалификации Сандро Тонали истекает 27 августа 2024 года. Он пропустит Евро-2024.

Напомним, что за «Ньюкасл» Тонали выступает с лета после трансфера из «Милана». В 12 матчах за английский клуб итальянец забил один гол.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Тонали идет в бан на 10 месяцев. Вероятно, сыграл последний раз в сезоне

19 комментариев

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Трент Резнор
Легко отделался. С клубом тренироваться продолжит. К новому сезону будет полностью готов. А у команды теперь дыра в центре поля 🤦🏼‍♂️
+29
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Алекс Мелкумян
Ответ error505
Очень жаль, что такой качественный игрок убил себе карьеру. Удачи Ньюкаслу, без Тонали будет трудно
Почему убил то прям, ему 23 годика, на момент концовки бана будет 24. Это даже лучше чем допустим если бы он выбыл из-за крестов, так хоть индивидуально может тренироваться. Главное чтоб на мозг подействовало и перестал ерундой заниматься, а так вся карьера ж впереди.
+29
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Владимир Лейхтер
В данный момент Россия не весь мир , РПЛ ждет.
+20
-1
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Илнур Кара
Ответ error505
Очень жаль, что такой качественный игрок убил себе карьеру. Удачи Ньюкаслу, без Тонали будет трудно
нуу парню так то 23 года ему ещё десяток лет играть, а вы уже хороните
+17
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+17
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Syog1010
Милан гениально слил за 75 млн лудомана
+4
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+4
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БолельщикСоСтажем
Какой позор, на весь район, на весь район (с)
+2
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vincere
И за пределами мира тоже!
+2
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Kostya.68@bk.ru
Теперь будет много времени , чтобы нормально поиграть на ставках. ))
+1
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deadjoker
Надо в РПЛ ехать форму поддерживать.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Пфф, добро пожаловать в лучшую лигу мира в аренду.
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che kaif
Пронесло ПСЖ с Тонали конечно
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Емарт
Ответ Илнур Кара
нуу парню так то 23 года ему ещё десяток лет играть, а вы уже хороните
типичный школьники
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che kaif
Ответ Алекс Мелкумян
Почему убил то прям, ему 23 годика, на момент концовки бана будет 24. Это даже лучше чем допустим если бы он выбыл из-за крестов, так хоть индивидуально может тренироваться. Главное чтоб на мозг подействовало и перестал ерундой заниматься, а так вся карьера ж впереди.
Все верно Кокорин вон даже после аренды в зону феерит
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hiper74
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
"Он Распространяется на весь мир" Звучит зловеще
Болезнь "Тонали-Фаджоли" распространяется на весь мир.
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