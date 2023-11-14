Коэффициент на чемпионство «Ботафого» за две недели взлетел с 1.12 до 5.50

«Ботафого» потерял статус букмекерского фаворита чемпионата Бразилии.

Еще две недели назад – за 9 туров до конца сезона – возможное чемпионство клуба оценивалось коэффициентом 1.12.

После нескольких потерей очков «Ботафого» уступил первую строчку «Палмейрасу» и отстает на два очка, имея при этом матч в запасе.

За четыре тура до конца турнира поставить на чемпионство «Ботафого» можно с коэффициентом 5.50. «Палмейрас» – явный фаворит за 2.10.

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