Арсен Захарян дебютирует в старте «Реал Сосьедада». Коэффициент на гол – соблазнительный, на ассисты – нет

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Арсен Захарян в старте «Сосьедада» на матч с «Мальоркой».

До сегодняшнего дня Захарян появлялся только на замену и пропустил несколько матчей из-за болезни. Вероятно, Арсен сыграет левого вингера в тройке или же в центре поля. При этом лучший бомбардир команды Такефусо Кубо на скамейке запасных.

Гол Захаряна идет 3.90, линии на ассисты нет, хотя россиянин уже оформил одну предголевую передачу.

«Реал Сосьедад» идет на шестой строчке в Ла Лиге с 15 очками.

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