Тонали ставил на матчи «Милана», когда не играл. Новое в ставочном скандале

Проблем все больше.

Сандро Тонали, рекордное приобретение «Ньюкасла», топит карьеру.

Открываются новые подробности: по сообщениям La Gazzetta dello Sport, раньше Тонали ставил на матчи «Милана» – в которых не играл сам. Полузащитнику грозит длительная дисквалификация.

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Что нового?

Итак, Сандро Тонали проходит по делу о ставках на нелегальной ставочной платформе. Вчера игрока пригласили в прокуратуру Турина, где три часа проводился допрос. В итоге Тонали сознался, что все-таки делал ставки на футбол, хотя изначально говорил ,что «играл в нелегальные игры». Более того, раскрылось, что он ставил на матчи «Милана» – на победу команды «или другие исходы». Важно: сам он не участвовал в этих матчах, то есть напрямую не влиял на результаты.

Адвокат Тонали рассчитывал, что благодаря признательным показаниям и помощи следствию получится смягчить наказание, как это сделал полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли, который получил семь месяцев вместо трех лет и штраф на 12 500 евро.

Есть и хорошие новости для Сандро, и плохие:

● если ставки Тонали на «Милан» подтвердятся (хотя игрок фактически сам это признал), последует автоматическая дисквалификация на срок более трех лет;

● из хорошего: срок отстранения от футбола сразу делится пополам из-за признания вины.

По оценке итальянских медиа, речь идет о 12 месяцах вне футбола и еще 6 месяцах альтернативных санкций, как в случае с Фаджоли, которому 5 месяцев бана заменили на полгода терапии. Тонали, как и Фаджоли, признался, что страдает от игровой зависимости.

К слову, Фаджоли рассказал, что это именно Топали подсадил его в молодежной сборной Италии: «Я смотрел, как Тонали играет на ставках. Спросил у него, что он делает.

Он сказал, что я тоже могу так делать. Сандро уверял, что это не оставит никаких следов, и заставил меня зарегистрировать счет [у нелегального букмекера]. Свои первые ставки я сделал на теннис, а затем на футбол.

Я начал делать ставки летом 2021 года. Никогда не задавался вопросом, легальна или нелегальна та или иная площадка. Разница была в том, что на нелегальных платформах я мог играть без предоплаты. Мне просто хотелось убить время».

Ставочный скандал в Италии: Фаджоли уже наказан, подозрения по Залевскому из «Ромы» не подтвердились

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что журналист и предприниматель Фабрицио Корона, раскрывший детали ставочного дела по Николе Фаджоли, добавил в список Тонали и Дзаньоло. Представители полиции поговорили с ними, а прокуратура Турина внесла их имена в материалы дела. Позже прозвучало имя Николы Залевского из «Ромы», чью вину в итоге не подтвердили. Предполагаемый информатор Короны опроверг данные о причастности игрока «Ромы».

Итальянская федерация футбола (FIGC) на фоне расследования отправила Тонали и Дзаньоло обратно в клубы – прямо перед матчем с англичанами, который сборная проиграла.

Фаджоли к тому моменту уже был под следствием.

О полузащитнике «Ювентуса» и сборной Италии написали раньше. Он обвинялся в ставках на нелегальных букмекерских платформах. Полиция вышла на след футболиста в рамках расследования прокуратуры Турина в отношении букмекерских компаний, которые ведут деятельность в интернете. По транзакциям и платежам обнаружили Фаджоли среди клиентов нелегальных БК. Все это известно FIGC с 30 августа.

Он отстранен от футбола на семь месяцев и рассказал на допросе в прокуратуре Италии о долгах из-за нелегальных ставок на спорт:

«У меня накопились большие долги. Я был должен 110 тысяч евро одним нелегальным букмекерам, еще около 1,5 миллиона – другим, и до 1,3 миллиона – третьим. Я задолжал 17 тысяч евро юридическому агентству и 31 тысячу нелегальному банку в провинции Комо. Мой долг рос, мне угрожали переломать ноги.

Я думал, что играю только ради того, чтобы вернуть долги. Они [партнеры по «Ювентусу»] ничего не знали о моих ставках. Однажды я попросил у одноклубника 40 тысяч евро – сказал, что мне нужно купить часы, а мать заблокировала мой счет. Раду Дрэгушин одолжил мне 40 тысяч евро в октябре 2022-го. На эти деньги я купил в Милане часы Rolex, чтобы погасить долги. Иногда нелегальные букмекеры сами забирали часы у ювелиров, иногда я доставлял их сам».

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Gabriele Maltinti; Riccardo Giordano/Keystone Press Agency/Global Look Press