Кубо – чит-код «Сосьедада». И ориентир для Захаряна

Японский Месси.

Такефуса Кубо из «Сосьедада» – игрок сентября в Ла Лиге: обошел Джуда Беллингема и Роберта Левандовского. Кажется, все справедливо: 4 гола в 4 матчах, а топ-перфоманс против «Мадрида» впечатлил даже Анчелотти.

«Кубо провел отличный матч. Это очень, очень опасный игрок», – восхищался Карло.

Комплимент от маэстро полностью заслужен. Таке – возможно, главный волшебник Ла Лиги прямо сейчас.

Кубо – топ-дриблер. Но ради «Сосьедада» пришлось меняться

Такефуса играет за «Реал» уже два года. Первый – мощный, но полный самокопания и принятия себя не только футболистом, но и личностью.

«Сначала было сложно, – вспоминал японец. – Я знал, что клуб ждет от меня чего-то особенного, но не был уверен, что оправдаю эти ожидания. Уже после первой тренировки понял, что «Сосьедад» мне подходит: они любят контролировать мяч, высоко прессингуют, здесь много прекрасных игроков. Конечно, я сомневался, но команда поверила в меня. Это дом, который я так долго искал».

На первый взгляд, карьера Кубо чем-то похожа на Мартина Эдегора: огромные авансы в «Мадриде», уход в аренду, итоговая акклиматизация в «Сосьедаде». Но если Эдегор изначально подходил системе Иманоля Альгуасиля по игровым качествам, то вот Таке пришлось адаптироваться.

Кубо до «Сосьедада» – формально вингер, но с душой десятки. Он обожал смещаться в центр, получать мяч в глубине, чем злил даже тренеров: например, в «Вильярреале» Унаи Эмери, куда японец заезжал три года назад, Кубо так часто оставлял фланг, что в итоге проиграл конкуренцию Йереми Пино из академии. Эмери – прагматик, он ждал от вингера дисциплины, но тот хотел быть примой.

Унаи не желал заниматься перевоспитанием: японец вернулся в «Мадрид», после чего отправился в «Хетафе». Таке играл неплохо, но из-за специфики самой команды так и не смог выделиться: «Думаю, моя главная сила – принимать мяч между линиями и стартовать из глубины, – уверял тогда Кубо. – Моя любимая позиция – десятка, так я чаще касаюсь мяча. Есть вещи, заложенные генетически».

Кубо стал заложником своего футбола. Еще в академии «Барсы», в которой он провел четыре года, от него требовали приглушить сильные качества – ради командной структуры. Пока Такефуса рос, позиция десятки вымирала, а меняться сначала совсем не хотелось. Даже в «Мальорке», где японец получил свободу, стиль Кубо воспринимали как компромисс, который дал результат, но неэффективен на дистанции.

«Кубо – отличный игрок. У него ужасная прическа, ему нужно давать много свободы на поле, но он умеет играть в футбол, – говорил тренер Хавьер Агирре. –Мне нравится его игра, но не уверен, что в мире есть топ-команда, которая захочет строиться вокруг его сильных сторон. «Мальорка» – скромная, оборонительная, а Таке обожает атаковать. Это сложно. Пока он дает голы, можно пожертвовать другими аспектами, но когда придет время, он сам поймет, что слишком выделяется».

Переход в «Сосьедад» – отправная точка эволюции. Кубо пришел в команду, где ценят структуру, а система согласована в рамках общей концепции: высокий прессинг, акцент на владение. Такефуса разделял ценности, восхищался сильными сторонами, но не был готов мириться с нюансами – баски строятся вокруг тренера, а не игроков, а значит, работают все.

Альгуасиль понимал, кого зовет, поэтому на первых сборах уделял Такефусе особенно много внимания: постоянно общался, выслушал его идеи и помог разобраться с ментальными проблемами. Японец мечтал быть первой звездой, но после продажи из «Мадрида» чувствовал себя преданным. Иманоль мягко донес свои идеи и заверил игрока, что тот будет важной частью проекта, но не базисом.

«Когда я приходил к Альгуасилю, он никогда не отказывал мне в разговоре. Благодаря Иманолю я понял, что у меня впереди много лет карьеры, – вспоминал Таке. – Когда я был маленьким, то много играл в футбол. С утра до темноты. Никогда не уставал. Это была моя жизнь, страсть. Иманоль помог мне понять, что на поле не надо стесняться себя. Надо доверять партнерам. Только так можно прогрессировать».

Альгуасиль придумал для Такефусы новую роль – оттянутый форвард: при гибридных 4-4-2 японец занимал место возле Александра Серлота, но не был скован в движении и регулярно менялся позициями с Давидом Сильвой. Тот запускал весь ромб – вперед выдвигался кто-то из пары Микеля Мерино и Браиса Мендеса, помогая Кубо не только в атаке, но и в прессинге.

Такефуса занимался любимым продвижением в финальной трети, но постепенно стал чаще прессинговать, а на финальном отрезке сезона часто запускал всю линию. Тогда Кубо осознал, что помогать партнерам тоже приятно. Они же создавали свободные зоны для японца, который хоть и тяготел к правому флангу, но мог идти в центр.

«Он всегда хотел быть главным героем. Даже если ничего не получается, – вспоминал детский тренер Кубо в «Барсе» Алекс Гомес. – Мне всегда нравился его характер, но я никогда не видел Таке настолько раскованным. Он молод, но больше не прячется. Это хороший знак. Уверен, Таке ждет прекрасная карьера, ведь он попал к хорошим людям и смотрит на мир, как взрослый».

Когда ушел Сильва, пришлось перестраиваться. Теперь «Сосьедад» уходит от ромба и играет по 4-3-3, но при прессинге схема постоянно изменяется в зависимости от плана Альгуасиля под конкретного соперника: иногда 4-2-4, с «Интером» в ЛЧ были 3-4-1-2.

В новой системе Такефуса строго привязан к флангу, но получает свободу за счет Браиса Мендеса. Испанец активно поднимается и помогает Кубо при обороне, создает для Таке пространство на фланге, поддерживает его в переходных фазах.

Если раньше японец часто сам опускался за мячом, то сейчас нередко располагается в высокой позиции. Это пример из игры с «Мадридом» – на одной линии с форвардом Умаром Садиком.

Такефуса получает мяч в изоляциях: это Альгуасиль подсмотрел у Хави, который в прошлом так максимизировал качества Усмана Дембеле. Фишки от «Барсы» – норма для «Сосьедада», есть много сходств с классической концепцией каталонцев и идеями Йохана Кройффа. Таке не так силен, как пиковый Дембеле, но впитывал принципы с детства.

Хороший пример: «Реал» сваливается на левый фланг, помогает опорник Мартин Субименди. Команда Альгуасиля получила численное преимущество, пока «Мадрид» реагирует.

Андер Барренечеа разворачивает и переводит мяч на Кубо, перед которым свободное пространство.

Такефуса эффективно превращает такие движения в моменты. Он – лучший в команде по кучам метрик, но не доминирует, как это делал Усман при Хави, ведь «Сосьедад» не концентрируется на правом фланге, а равномерно распределяет владение.

Суммируем путь Таке:

• Изначально японец – десятка, но он бы не добился успеха в современном футболе, не меняясь;

• Искал себя, пока не встретил Альгуасиля: с Эмери не сработался, «Хетафе» слишком оборонительный, «Мальорка» – лучше, но Кубо не развивался, а тащил на таланте;

• Сейчас роль Кубо – правая сторона поля, где его особо нагружают мячом и требуют магию. Пожалуй, из узнаваемых типажей можно сравнить с Салахом: левша, быстр и нацелен на ворота;

• Таке так опасен в этой роли, потому что владеет и обводкой, и ударом со смещением, и тонким пасом, и навесом, а еще вырос в плане прессинга. Такой вингер востребован почти в любом топ-клубе.

Кубо не самая важная звезда «Реала»: точно не так значим, как Субименди, Мерино или Мендес, но в той роли, что отвел Альгуасиль, он прекрасен. Возможно, это только начало: в последних матчах «Сосьедад» все чаще доводит мяч до Кубо, но нет уверенности, что однообразие эффективно: например, «Атлетико» перекрыл дыхание Таке, из-за чего ему пришлось сваливаться в центр, а команде уходить налево.

Для Кубо уже огромный комплимент, что Симеоне обратил на него такое внимание – и просил вообще не оставлять Таке в ситуациях один в один. Лино справлялся, но ему всегда помогали либо Гризманн, либо Де Поль. Иначе никак – Кубо юркий, с низким центром тяжести, легко уходит от соперника.

Альгуасиль называл Таке «чит-кодом», ведь соперники паникуют, даже когда он просто выходит на поле. Кубо умеет создавать момент из ничего, но всего этого точно не было бы без выверенной системы, которая раскрывает его сильные стороны. Прогрессу Таке способствует не только Кубо, принявший правила игры, но и тренер, эти правила создавший.

«То, что для меня сделал «Сосьедад», не измерить деньгами, – радовался Кубо, летом отклонивший жирный контракт из Саудовской Аравии на 60 млн в год. – «Реал» – мой последний поезд. Последний шанс на прыжок, который от меня ждали. Я рад, что этим поездом стал именно «Сосьедад».

Кубо – герой Японии. Его называют «Капитаном Цубасой»

Такефуса – самый популярный футболист страны.

У него полтора миллиона фанатов в соцсетях. Японцы называют вингера «Капитаном Цубасой» – главным героем великой футбольной манги, на которой выросло не одно поколение детей по всей планете.

Иронично, но Цубаса играет десятку – да-да, именно из-за него Такефуса всегда хотел играть в центре, из-за него ругался с Эмери и пережил личный кризис, когда понял, что аниме не стоит путать с реальностью. По истории Таке можно сделать и отдельный сюжет: паренек, которого считают японским Месси, проходит путь от ненужной десятки до самого яркого вингера Ла Лиги.

Конечно, «Сосьедад» использует такой ценный актив. Недавно спонсором клуба стала японская компания Yasuda Group. Это большой проект, который намерен стать хабом для юных игроков по всей стране: в планы входит постройка академий, регулирование агентского бизнеса и совместные проекты с иностранными командами. Их опыт должен стать основой для развития местного футбола.

Такефуса – лицо проекта. Он вообще активен в этом плане: например, каждым летом Кубо приезжает в Японию и играет с ребятами в рамках партнерства с adidas. Еще постоянно организовывает фотосессии с фанатами «Сосьедада» и иногда торчит там до вечера из-за наплыва.

Кубо признает, что ему тяжело сидеть по 8-10 часов, но дома делать все равно нечего – кроме футбола он почти ничем не интересуется. Аниме по «Атаке Титанов» выходит слишком неспешно.

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Изначально этот пост планировался как текст про игрока, которого должен обойти Арсен Захарян, если хочет стать лидером «Сосьедада».

История Кубо – не про это. Такефусу стоит воспринимать не как соперника, а как пример, что даже такой раскрученный футболист, в которого верит целая страна, может стать важной частью системы.

Арсену точно не грозит звездная болезнь, ведь перед глазами Кубо. Сейчас он – звезда «Реала», а всего два года назад считался сбитым талантом. В баскском дерби Такефуса отметил гол эффектным тверком, потому что проспорил Игору Субельдии.

После матча Таке смеялся: «Ха, может, так я попаду на первые полосы газет? Хотя я бы предпочел, чтобы там был Ойарсабаль».

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Gonzalo Arroyo Moreno