Павел Занозин считает, что в товарищеском матче «Ман Сити» и «Атлетико» будет немного голов

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Комментатор и амбассадор «Фонбет» Павел Занозин сделал прогноз на товарищеский матч «Манчестер Сити» и «Атлетико».

«Я думаю, что в матче «Манчестер Сити» против «Атлетико» голевой феерии не будет. Мадридцы традиционно аккуратно действуют в обороне, а «горожане» сейчас больше настроены на общее выстраивание игры. Так что я предлагаю поставить на тотал голов меньше 2,5.

Думаю, что такой сценарий вполне вероятен, а коэффициент на него дают больше 2.00. Товарищеские встречи топ-клубов проходят с большим количеством замен, в результате чего команды тратят много времени во втором тайме на то, чтобы сыграться. Поэтому я не ожидаю голевого изобилия в предстоящем матче», – отметил Занозин.

Коэффициент на ТМ2.5 – 2.25. Регистрируйся в «Фонбет» и получи фрибет 2000 рублей! Матч состоится 30 июля и начнется в 14:00.

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