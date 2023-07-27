На что поставить без риска в матчах «Ордабасы», «Актобе» и «Тобола» в Лиги конференций?

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«Актобе», «Тобол» и «Ордабасы» подходят к матчам второго квалификационного раунда Лиги конференций в хорошем настроении. Представители Казахстана в третьем по статусу еврокубковом турнире добились побед в последнем туре местной Премьер-лиги.

Наилучшие шансы пройти в третий квалификационный раунд у «Актобе», в соперники которому досталось скромное «Торпедо» из Кутаиси. В прошлом сезоне второй по величине клуб Грузии выиграл местный Кубок, но в чемпионате отстал от тбилисского «Динамо» на 26 очков, не попав даже в первую четверку. Сейчас «Торпедо» идет и вовсе шестым. «Актобе» 7 лет не играл в еврокубках и точно не планирует досрочно покидать турнир. Даже травма лидера команды Уго Видемона не должна помешать выиграть в Кутаиси. Красно-белые – фавориты, коэффициент на гостевую победу у экспертов Fonbet идет в районе 2.40.

Меньше всего шансов на положительный исход у «Тобола». Пройти финскую «Хонку» – это одно, оказаться сильнее швейцарского «Базеля» – задача совсем иного уровня сложности. 6-матчевая серия без поражений в различных турнирах греет душу поклонникам желто-зеленых. Но их ближайший соперник в Лиге конференций – 2022/23 дошел до полуфинала, а годом ранее в одной группе с «Кайратом» набрал 14 очков, ни разу не уступив. Швейцарцы еще и полузащитника Габриэля Сигуа подписали, который в текущем розыгрыше Лиги чемпионов уже забивал другому представителю Казахстана – «Астане». Эксперты Fonbet не верят в «Тобол», давая высокий коэффициент 3.95 на то, что подопечные Милича Чурчича не уступят в Базеле. Но вы можете поддержать «Тобол» ставкой без какого либо риска!

Текущий лидер чемпионата Казахстана – «Ордабасы» – в отличие от своих земляков начнет ближайший матч Лиги конференций дома. Соперник – «Легия», в прошлом сезоне выигравшая Кубок Польши. «Легионеры» сейчас пребывают в отличной форме, выиграв 7 матчей подряд во всех турнирах и в 5 последних встречах не пропустив ни одного гола. Возможно, для «Ордабасы» победа в чемпионате Казахстана – более желаемое событие, чем потенциальное продвижение по Лиге конференций. По крайней мере, в последнем туре Премьер-лиги на матч с «Кызылжаром» был выставлен основной состав, без какого-либо отдыха для лидеров перед встречей с поляками. Интересный вариант комбинированной ставки – хотя бы одна из команд в четверг не забьет и «Легия» не проиграет. Коэффициент на это у Fonbet – 2.45.

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