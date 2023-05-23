У клиента Olimpbet доехал экспресс с кэфом 1162.80 из ставок на точный счет

Экспресс лишь из двух событий принес один из самых мощных выигрышей прошлой недели. Клиент Olimpbet добавил в купон две ставки на точный счет. Он поверил, что матчи «Тоттенхэм» — «Брентфорд» и «Бавария» — «Лейпциг» завершатся счетами 3:1 в пользу гостей. Ставка в 100 рублей на экспресс с коэффициентом 1162.80 принесла клиенту Olimpbet 116 280.

Победа «Брентфорда» оценивалась коэффициентом 30.00. Уже на восьмой минуте Харри Кейн открыл счет, но дальше «шпоры» сникли. В начале второго тайма «Брентфорд» забил два гола за две минуты, но третьего мяча пришлось ждать долго. Лишь на 88-й минуте конголезский форвард гостей Йоан Висса установил нужный беттеру счет.

Коэффициент на победу «Лейпцига» со счетом 3:1 был еще выше — 38.00. Удивительно, но встреча прошла по абсолютно такому же сценарию, что и матч АПЛ. Первыми забили хозяева — Серж Гнабри на 25-й минуте. А остальные мячи влетели в ворота «Баварии» во второй половине. Причем окончательный счет венгерский хавбек «Лейпцига» Доминик Собослаи установил на 86-й минуте.

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика! Делай ставки в Olimpbet и получай максимум эмоций от спорта!