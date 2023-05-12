Клиент BetBoom выиграл 1 526 300 рублей на BLAST.tv Paris Major 2023. У него зашел экспресс из четырех событий

С 8 мая проходит BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO, недавно завершился этап «Претендентов», в котором участвовали 16 коллективов. Восемь из них прошли в основную стадию турнира. Клиент BetBoom успешно предсказал исходы четырех игр, поставив 176 000 рублей. Общий кэф его купона был не очень большим — 8.67, но он смог поднять 1 526 300 рублей.

Практически все события для беттора зашли легко. Небольшим исключением стали GamerLegion в игре против OG. Это был самый крупный кэф в купоне, так как беттор поставил на андердогов. Матч завершился со счетом 2:1. На первой карте (Overpass) GamerLegion обыграли противника 16:13, но на второй карте (Mirage) соперник оказался проворнее и выбил победу на ней — 8:16. Третья игра завершилась так как необходимо было беттору — успехом GamerLegion.

Уже в эту субботу в рамках турнира они будут играть с Natus Vincere. В линии BetBoom победа GamerLegion оценивается коэффициентом 3.80, в то время как у NaVi — 1.28.

BLAST.tv Paris Major 2023 проходит с 8 по 21 мая, призовой фонд – 1 250 000 долларов. Также разыгрываются слоты на IEM Cologne 2023 и BLAST Premier: World Final.

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