«Чемпионский хет-трик» от БК «Мелбет»: три акции к ЧМ-2022 для всех фанатов футбола!

Уже в это воскресенье в Катаре стартует Чемпионат мира по футболу-2022. К главному событию года букмекерская компания «Мелбет» подготовила уникальную серию акций «Чемпионский хет-трик». Игроки “Мелбет» автоматически становятся участниками «Джекпота», «Реального кешбэка» и «Страховки от скуки» – и получают полный набор эмоций от просмотра знакового события четырехлетия!

В рамках акции «Джекпот» один миллион безусловных фрибетов разделят между игроками, заключившими не менее пяти выигрышных пари на любые матчи ЧМ-2022.

Любители двойной выгоды особенно обрадуются «Реальному кешбэку». Эта акция предлагает повышенный процент кешбэка на все события ЧМ-2022. При этом сохраняется и начисление основного “Кешбэка рублями”.

А для осторожных и предусмотрительных, но не менее азартных, “Мелбет” подготовил «Страховку от скуки». Акция гарантирует бонус 1000 р. при счете 0:0 в основное время. Предложение действительно для всех игроков, заключивших пари на исходы П1, П2 или точный счет (кроме 0:0) на любое событие ЧМ-2022.

Исполни свой «Чемпионский хет-трик» вместе с “Мелбет”!