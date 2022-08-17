«Црвена» выиграла шесть из семи матчей сезона всухую. Кэф на победу над «Маккаби» – 3.20

Сербская «Црвена Звезда» выиграла шесть из семи матчей текущего сезона всухую, на очереди выездной матч с «Маккаби» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В седьмом матче «Црвена» тоже одержала победу, но «Младость» на своем поле смогла поразить ворота гостей, правда, лишь раз. Общий счет остальных шести матчей – 26:0.

Сильнее других досталось «Пюнику»: в третьем раунде квалификации ЛЧ: армянский клуб был разбит со счетом 7:0 по сумме двух встреч.

«Маккаби» хоть и выиграло всего два матча из четырех в текущем розыгрыше ЛЧ, но зато как: в Хайфе был разбит «Аполлон» – 4:0, а в Греции с тем же счетом вынесли «Олимпиакос».

Поставить на победу «Црвены» в предстоящем матче можно с коэффициентом 3.20 в БК «Лига Ставок», ну а более рисковый заход на сухую победу гостей котируют на 5.00 в «1хСтавке».