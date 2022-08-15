Шаповалов проиграл 9 из 10 последних игр. Сегодня канадец сыграет с Димитровым

Теги Григор Димитров Ставки на спорт Денис Шаповалов Ставки на теннис натив Ставки

16 августа в 03:30 по времени Москвы 21-я ракетка мира Денис Шаповалов сыграет с Григором Димитровым.

После победы над Рафаэлем Надалем в Риме Денис Шаповалов показывает не лучший свой теннис: канадец выиграл лишь один из последних десяти матчей — во втором раунде Уимблдона в пяти сетах был повержен Артур Риндеркнехт.

У Димитрова статистика тоже не самая впечатляющая, но на фоне Шаповалом болгарин в отличной форме: пять побед в последних десяти матчах. 

Теннисисты трижды встречались между собой: две победы Димитрова (в зале и на харде) и одна Шаповалова (на грунте). 

Поставить на победу Димитрова в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.76 лого «Бетсити».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные