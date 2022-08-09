Чемпионат ФХР 3х3 – Лига Ставок Sochi XHL

Хоккей будущего расширяет границы и отправляется покорять южную часть России, в Сочи.

10 августа жители и гости самого популярного курортного города страны получат уникальную возможность насладиться зрелищным, результативным и динамичным хоккеем в режиме нон-стоп под сводами дворца спорта «Большой». В турнире примут участие 4 команды, названные в честь крупных южных городов и регионов России: «Сочи», «Краснодар», «Крым» и «Ростов-на-Дону».

Участники проведут 10 матчей, включающие в себя групповой этап и плей-офф. Призовой фонд турнира составит 2 миллиона рублей, а средства, вырученные от его проведения, будут направлены на развитие детско-юношеского хоккея.

Заключительный матч турнира пройдет в еще более жаркой обстановке. Команда любимых хоккейных блогеров vs «СКА», такого медиа матча в хоккее 3х3 еще не было, не пропустите!

Приобрести билеты можно у официального билетного оператора ФХР Kassir.ru.

Детям, школьникам и лицам с ограниченными возможностями вход на турнир свободный!

Расписание Чемпионата ФХР 3х3 – Лига Ставок Sochi XHL – https://xhl.ru/

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