Что надо знать про Olimpbet Суперкубок России

9 июля на «Газпром Арене» откроется новый российский футбольный сезон. В матче за Olimpbet Суперкубок России встретятся чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак». Матч начнется в 19:00 по московскому времени, но болельщикам лучше приходить заранее, чтобы полноценно насладиться праздником футбола. Букмекерская компания Olimpbet рассказывает о первом топ-матче сезона.

Olimpbet готовит яркий матчдэй

До, в перерыве и после матча Olimpbet будет проводить конкурсы и активности для болельщиков. Развлекательная программа начнется за три часа до стартового свистка.

Зрители смогут поиграть в Bubble soccer, или футбол в шарах. Это веселая игра, участники которой надевают костюмы в виде больших мягких шаров. В отличие от классического футбола, аккуратно толкаться не запрещается и даже приветствуется.

Те, кто не очень любит контактные игры, попробуют себя в футбольном дартсе. Правила такие же, как в классическом варианте дартса, только мишень больше, а вместо дротиков мячи.

Самая адреналиновая активность – аттракцион «Бочка». Болельщики смогут посоревноваться в меткости удара, а заодно искупать аниматора, который будет сидеть над бочкой с водой. Точный удар – и мостик под ним опустится. Переживать за него не стоит – 9 июля в Санкт-Петербурге обещают отличную погоду.

Также около стадиона будет установлена фотозона с Суперкубком. Болельщики смогут подойти к трофею и сфотографироваться с ним на память.

Звездные ведущие разыграют призы на стадионе

Активности Olimpbet будут проводить звездные ведущие: шоумен Стас Ярушин и ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина. Они же подарят болельщикам призы, которые будут разыгрываться на стадионе.

В перерыве матча Ромашкина подведет итоги конкурса, в котором примут участие все, кто зарегистрируется в приложении Olimpbet. На кону будут стоять крутые призы: PlayStation 4, AirPods Pro, Apple Watch SE, колонка JBL, Яндекс.Станция.

Ярушин проведет масштабный конкурс Olimpbet Goal прямо на поле. В перерыве матча на газон «Газпром Арены» выйдет болельщик, который сделает самую большую ставку перед игрой. Он попытает удачу в ударах на точность и сможет выиграть до 500 000 рублей.

Ярушин и Ромашкина будут общаться с болельщиками и на весь день захватят аккаунт Olimpbet в Telegram. Подписывайтесь на страницу компании, чтобы не пропустить сюрпризы от звездных ведущих и интересные подробности главного матча лета.

Olimpbet проведет седьмой Суперкубок подряд

Букмекерская компания будет титульным спонсором Суперкубка России седьмой год подряд. Начиная с 2016-го четыре матча за трофей прошли в Москве, по разу турнир принимали Нижний Новгород и Калининград. Теперь новый сезон откроется в Санкт-Петербурге, причем город принимает Суперкубок всего второй раз в истории. Любопытно, что первый раз, в 2015 году, обладателем трофея в итоге стал «Зенит», который по пенальти обыграл московский «Локомотив».

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