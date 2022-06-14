BetBoom получил пять наград на премии по спортивному маркетингу MarSpo Awards 2022

Недавно в «Матч Поинте» на Новом Арбате прошла ежегодная премия по спортивному маркетингу MarSpo Awards 2022, на которой букмекерская компания BetBoom получила 3 золотые и 2 бронзовые медали:

Золото:

● Лучшая спонсорская активация до 1 млн рублей. Кейс − «Лиличка!».

На матче «Лилль» − «ПСЖ» букмекер поздравил зрителей с наступающим Днем всех влюбленных, показав на LED-бортах строчки из стихотворения «Лиличка!» Маяковского

● Лучший проморолик спортивного клуба, лиги, федерации, события. Кейс − «Бустер».

Осенью прошлого года BetBoom подписал киберспортивного амбассадора − Вячеслава «Бустера» Леонтьева. Для его анонсирования букмекер снял ролик с отсылкой к культовому фильму Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». Сам Бустер выступил в роли руководителя киберспортивной роты, а среди участников его команды можно разглядеть других популярных стримеров:

● С этим же кейсом BetBoom получил золото за лучшую спонсорскую интеграцию в киберспорте.

Бронза:

● Лучшая работа с VIP-аудиторией. Кейс «Программа лояльности для гостей клубов BetBoom» − высокий сервис, комфорт и до 15% кэшбека за ставки. Подробнее о Программе лояльности в клубах BetBoom можно прочитать здесь