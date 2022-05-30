Социальные проекты Лиги Ставок признаны лучшими на ежегодной премии «Спорт и Россия»

В Москве наградили лауреатов IX ежегодной Премии «Спорт и Россия». Лига Ставок стала обладателем наград сразу в двух значимых номинациях: «Лучший социальный проект» (за запуск программы «Лига Добра») и «Лучший благотворительный проект в спорте» (за акцию «Умножаем на 100»). Оба проекта- победителя реализованы в партнёрстве с Благотворительным Фондом «Созвездие Добра».

Деятельность программы «Лига Добра» охватывает 24 региона РФ. В рамках проекта помощь получают более 650 ветеранов спорта и юные спортсмены в 10 видах спорта. Ещё одним победившим проектом стала Благотворительная акция «Умножаем на 100» при поддержке Федерации хоккея России. «Это яркий пример того, как спорт, бизнес и благотворительность могут объединиться для реальной помощи людям», – считает Ольга Журавская. – Мы благодарны российским хоккеистам за то, что внесли свой вклад в развитие наших спортивных программ».

Форум «Спорт и Россия» – важная площадка для обмена опытом и построения эффективного взаимодействия среди профессионального сообщества. В этом году участники поднимали актуальные вопросы новой реальности спорта: с какими вызовами мы столкнулись и как продолжать двигаться вперед, развивая и популяризируя российский спорт. Отдельно обсудили лучшие социальные кейсы от лидеров отраслей, затронули вопросы цифровой трансформации спорта и рассмотрели все «за» и «против» закона о FAN ID.

После окончания форума состоялась официальная церемония награждения, на которой были объявлены все компании-победители, добившиеся наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России.