Клиент BetBoom поставил на камбэк «Реала» на 89-й минуте. У него зашел коэффициент 120

Вчерашний полуфинал Лиги чемпионов позволил поймать в лайве высокие коэффициенты на победу «Реала». Сразу после гола «Сити» на 75-й минуте клиент BetBoom поставил на победу Мадрида 10 тысяч рублей с коэффициентом 24,58 и выиграл 245 тысяч.

Но это не самый крупный кэф вечера − другой пользователь BetBoom дождался 89-й минуты, чтобы поставить на П1 за 120,11! Концовка матча вошла в Золотой фонд Лиги чемпионов, еще раз насладиться хайлайтами полуфинала можно в матч-центре BetBoom:

В финале «Реал» встретится с «Ливерпулем». BetBoom считает фаворитом англичан − коэффициент 1,90. На победу «Реала» можно поставить за 3,99.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в Париже 28 мая, начало в 22:00 по МСК.