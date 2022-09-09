«Даллас» продлил контракт с Макси Клебером

на официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом (30 лет, 208 см).

По информации инсайдеров, соглашение рассчитано на 3 года и 33 миллиона долларов.

Срок действующего контракта Клебера истекает после сезона-2022/23. Новое рассчитано до 2026 года.

«Даллас» сохранил в составе одного из самых важных игроков», – отмечается на сайте техасцев.

Клебер выступает за «Мэверикс» с 2017 года. В минувшем сезоне НБА немецкий форвард набирал 7,0 очка, 5,9 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

Михайлюк вывел Украину в плей-офф, Муса переиграл Дончича, лучший бомбардир тянет Болгарию. На Евробаскете-22 можно следить не только за звездами