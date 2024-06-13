Лука Дончич показывает худшую в НБА защиту против проходов в плей-офф за последние 10 лет
Лука Дончич в нынешнем плей-офф показывает худшую защиту за последние 10 лет.
Get Up представил статистику, доказывающую, что разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич в нынешнем розыгрыше плей-офф показывает худшую в лиге защиту за последнее десятилетие.
Игроки «Селтикс» в финальной серии реализуют 67,7% бросков в проходе против Дончича. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.
На втором месте находится показатель Дончича в серии против «Клипперс» (65,2%), на третьем – показатель в серии против «Оклахомы» (59,0%).
Рассматривались только те игроки, против которых было совершено как минимум 10 проходов.