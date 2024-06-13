Лука Дончич показывает худшую в НБА защиту против проходов в плей-офф за последние 10 лет

Теги Бостон Даллас Клипперс НБА Баскетбол - фото Оклахома-Сити НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич в нынешнем плей-офф показывает худшую защиту за последние 10 лет.

Get Up представил статистику, доказывающую, что разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич в нынешнем розыгрыше плей-офф показывает худшую в лиге защиту за последнее десятилетие.

Игроки «Селтикс» в финальной серии реализуют 67,7% бросков в проходе против Дончича. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.

На втором месте находится показатель Дончича в серии против «Клипперс» (65,2%), на третьем – показатель в серии против «Оклахомы» (59,0%).

Рассматривались только те игроки, против которых было совершено как минимум 10 проходов.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
забавно было читать про хорошую защиту дончича)
+14
-4
+10
Ответ Misha_Sapunov
забавно было читать про хорошую защиту дончича)
никто и не ожидал от него чудес в защите. но почему на спортс так осуждают Эмбиида за споры, при этом Эмбиид в силу позиции в более контактный баскетбол играет, а Дончич жалуется не меньше. Даже собственный тренер прямым текстом три года говорит ему об этом, а ему хоть бы хны. Ни Кидд, ни руководство клуба ему не указ, он делает что посчитает нужным. Ему нужен антипод, каким был Шак для Кобе
+5
-3
+2
Ответ ST-L
никто и не ожидал от него чудес в защите. но почему на спортс так осуждают Эмбиида за споры, при этом Эмбиид в силу позиции в более контактный баскетбол играет, а Дончич жалуется не меньше. Даже собственный тренер прямым текстом три года говорит ему об этом, а ему хоть бы хны. Ни Кидд, ни руководство клуба ему не указ, он делает что посчитает нужным. Ему нужен антипод, каким был Шак для Кобе
О чем речь, если Лука играет через боль, так ему за это все простить можно. А Эмбид играет через боль, так это вообще неплевать, он все равно фейковый мвп. У меня нет никакого иного аргумента кроме того, что Луке это все прощают из-за того, что он белый. Человек ноет судьям абсолютно в каждой атаке, но про него почему-то в этом смысле меньше говорят на спортсе, чем про того же Леброна и еще хватает таких примеров
+2
0
+2
Ответ Иван Кужилин
О чем речь, если Лука играет через боль, так ему за это все простить можно. А Эмбид играет через боль, так это вообще неплевать, он все равно фейковый мвп. У меня нет никакого иного аргумента кроме того, что Луке это все прощают из-за того, что он белый. Человек ноет судьям абсолютно в каждой атаке, но про него почему-то в этом смысле меньше говорят на спортсе, чем про того же Леброна и еще хватает таких примеров
Не просто белый, а словенец. Славянин. Будь он испанцем или французом, никто бы так его не облизывал. Вот и получается, что Перкинс, когда говорит, чтот Шай должен быть МВП - мерзкий чёрный расист. А вот когда здесь говорят, что Пончич должен быть МВП финала, то это другое. Так и должно быть
+1
0
+1
Сильный удар по резюме Пончика
0
0
0
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Не просто белый, а словенец. Славянин. Будь он испанцем или французом, никто бы так его не облизывал. Вот и получается, что Перкинс, когда говорит, чтот Шай должен быть МВП - мерзкий чёрный расист. А вот когда здесь говорят, что Пончич должен быть МВП финала, то это другое. Так и должно быть
Вот про испанцев прям попал. Газоля тут почти всю карьеру плаксой обзывали, а он и близко так часто к судьям не обращался
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий