Лука Дончич показывает худшую в НБА защиту против проходов в плей-офф за последние 10 лет

Лука Дончич в нынешнем плей-офф показывает худшую защиту за последние 10 лет.

Get Up представил статистику, доказывающую, что разыгрывающий « » в нынешнем розыгрыше плей-офф показывает худшую в лиге защиту за последнее десятилетие.

Игроки «Селтикс» в финальной серии реализуют 67,7% бросков в проходе против Дончича. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.

На втором месте находится показатель Дончича в серии против « » (65,2%), на третьем – показатель в серии против «Оклахомы» (59,0%).

Рассматривались только те игроки, против которых было совершено как минимум 10 проходов.