Брайан Уиндхорст: «Собеседования Джей Джей Редика были в подкастах с Леброном Джеймсом»

Уиндхорст высказался о собеседовании Редика на пост главного тренера «Лейкерс».

«Когда вы нанимаете тренера-дебютанта, вы соглашаетесь с тем, что вам предстоит пройти период обучения. Очевидно, что «Лейкерс» провели большое исследование.

Честно говоря, собеседования Редика были в подкастах с . Они подробно разобрали нападение « », подробно разобрали то, как они играют. Это слышал весь мир, в том числе и фронт-офис «Лейкерс», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Бывший игрок , ныне комментатор в эти выходные пройдет официальное собеседование на должность главного тренера «Лейкерс».