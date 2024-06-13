Брайан Уиндхорст: «Собеседования Джей Джей Редика были в подкастах с Леброном Джеймсом»
Уиндхорст высказался о собеседовании Редика на пост главного тренера «Лейкерс».
«Когда вы нанимаете тренера-дебютанта, вы соглашаетесь с тем, что вам предстоит пройти период обучения. Очевидно, что «Лейкерс» провели большое исследование.
Честно говоря, собеседования Редика были в подкастах с Леброном Джеймсом. Они подробно разобрали нападение «Лейкерс», подробно разобрали то, как они играют. Это слышал весь мир, в том числе и фронт-офис «Лейкерс», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Бывший игрок НБА, ныне комментатор Джей Джей Редик в эти выходные пройдет официальное собеседование на должность главного тренера «Лейкерс».