Брайан Уиндхорст: «Собеседования Джей Джей Редика были в подкастах с Леброном Джеймсом»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Брайан Уиндхорст Баскетбол

Уиндхорст высказался о собеседовании Редика на пост главного тренера «Лейкерс».

«Когда вы нанимаете тренера-дебютанта, вы соглашаетесь с тем, что вам предстоит пройти период обучения. Очевидно, что «Лейкерс» провели большое исследование.

Честно говоря, собеседования Редика были в подкастах с Леброном Джеймсом. Они подробно разобрали нападение «Лейкерс», подробно разобрали то, как они играют. Это слышал весь мир, в том числе и фронт-офис «Лейкерс», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Бывший игрок НБА, ныне комментатор Джей Джей Редик в эти выходные пройдет официальное собеседование на должность главного тренера «Лейкерс».

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